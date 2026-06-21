Asse Milan-Venezia, due calciatori nel mirino dei lagunari | ML

Milan e Venezia potrebbero chiudere un doppio affare di calciomercato in vista delle prossime settimane con i veneti che hanno messo nel mirino due giocatori di proprietà dei rossoneri.

Promosso in Serie A, il Venezia ha tutta l’intenzione di costruire una squadra che possa restare a lungo nel massimo campionato italiano e sta guardando a profili di esperienza e qualità per vivere al meglio la prossima stagione.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il Venezia avrebbe messo nel mirino sia Warren Bondo che Filippo Terracciano, due calciatori che sono tornati al Milan dopo i prestiti alla Cremonese, terminati con la retrocessione dei grigiorossi. La volontà del Milan sarebbe quella di cedere i due giocatori a titolo definitivo considerato il fatto che non sembrano rientrare nei piani della società.

Possibile, però, che venga data la possibilità di chiudere la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Tra i due, chi ha maggiori possibilità di restare in rossonero è Filippo Terracciano, con il jolly difensivo che, per questioni tattiche e per necessità di liste, potrebbe essere utile a Ruben Amorim.