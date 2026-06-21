Nicolò Zaniolo resta uno degli obiettivi di mercato del Milan, ma l’assenza di un direttore sportivo sta rallentando le operazioni dei rossoneri che rischiano di farsi superare dalla concorrenza.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, sul centrocampista offensivo dell’Udinese ci sarebbe l’interesse di diverse squadre che stanno provando di strappare il talento classe 1999 ai bianconeri.

Dalla Juventus alla Lazio, sono diversi i club che sono pronti a prendere contatti con i friulani per prendere Zaniolo anche se, nelle ultime ore, sarebbe il Como la squadra più interessata all’ex Roma con i lariani che hanno necessità di inserire calciatori italiani anche per questioni di lista.