Loftus-Cheek verso la permanenza, ha convinto Amorim

Ruben Loftus-Cheek sembrava destinato a essere uno dei giocatori in uscita dal Milan, ma lo scenario è cambiato nelle ultime settimane.

Fabrizio Romano ha infatti rivelato che il club rossonero ha ricevuto due sondaggi importanti per il centrocampista inglese: uno proveniente dalla Serie A e uno dalla Premier League. Entrambe le possibilità, però, sono state messe in stand-by.

A cambiare le carte in tavola è stato Ruben Amorim. Il tecnico portoghese ha voluto valutare Loftus-Cheek direttamente sul campo e le indicazioni ricevute durante allenamenti e partite sono state positive. L’inglese ha convinto l’allenatore con il proprio lavoro e ha rafforzato la candidatura alla permanenza.

La prestazione contro il Manchester United, impreziosita anche dal gol, ha ulteriormente confermato le buone impressioni. Per questo motivo il Milan, almeno per il momento, non sembra intenzionato ad ascoltare proposte per il centrocampista. Loftus-Cheek si è così guadagnato una nuova occasione nel progetto di Amorim.