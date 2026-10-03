Van Dijk-Milan, le ultime: arriva un importante aggiornamento

Il futuro di Virgil van Dijk infiamma le grandi d’Europa. Il capitano del Liverpool è entrato nella fase finale del suo contratto con i Reds e, di fronte allo stallo sulle trattative di rinnovo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un addio.

In prima fila per assicurarsi il centrale olandese attualmente c’è il Real Madrid. Florentino Pérez valuta attentamente il colpo d’esperienza per blindare la retroguardia, proseguendo la linea dei grandi innesti di spessore internazionale.

La corsa al gigante classe ’91, tuttavia, non si limita alla Liga spagnola. Dalla Serie A arrivano i sondaggi attenti di Milan e Juventus, entrambe vigili sull’evoluzione della vicenda contrattuale. Per rossoneri e bianconeri la prospettiva d’inserire una leadership così carismatica rappresenta un’opportunità irripetibile, pur dovendo fare i conti con la fitta concorrenza europea e le ricche sirene estere.