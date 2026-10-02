Milan, sfida con il Real Madrid per il giovane gioiello

Il lavoro dello scouting rossonero non conosce pause e punta sempre più sui giovani prospetti internazionali.

Nel mirino del Milan sono finiti due interessanti profili di proprietà del Granada: uno seguito con continuità dagli osservatori, mentre l’altro è stato scoperto quasi per caso durante le rilevazioni sul campo. Tra questi spicca il nome del gioiellino classe 2009 Owen Emeka, blindato dal club spagnolo con un contratto fino al 2031 e una clausola rescissoria da 15 milioni di euro.

Sul giovane ha già raccolto informazioni anche il Real Madrid. Al momento non esiste una trattativa avanzata, ma via Aldo Rossi monitora la situazione per capire se muoversi in anticipo.

L’eventuale strategia del Milan prevederebbe un inserimento iniziale nella seconda squadra per accompagnarne la crescita senza bruciare le tappe, mantenendo aperto il canale verso la prima squadra.