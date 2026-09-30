Kim nel mirino del Milan: nuovo obiettivo per la difesa

Il mercato di riparazione si avvicina e il Milan lavora per regalare a Ruben Amorim un rinforzo di spessore al centro della difesa.

Nelle ultime ore è riemersa con forza la suggestione Kim Min-jae: l’ex centrale del Napoli, attualmente in forza al Bayern Monaco, rappresenta un profilo d’esperienza immediata per la Serie A, valutato attorno ai 25 milioni di euro.

Milan News

Nonostante il fascino dell’ipotesi coreana, la dirigenza di via Aldo Rossi mantiene calde anche le opzioni a lungo monitorate in Portogallo. In cima alla lista resta infatti Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona, insieme al giovane connazionale Tiago Gabriel del Lecce.

Milan News

Il club rossonero valuta attentamente costi e fattibilità delle diverse operazioni: a gennaio l’obiettivo prioritario sarà aggiungere centimetri e qualità al reparto arretrato per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.