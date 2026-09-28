Convocazione solo rimandata: Gila pronto a vestire la maglia della Spagna

L’impatto di Mario Gila nel mondo Milan sta lasciando il segno. Arrivato in estate a rinforzare il reparto arretrato rossonero, il difensore centrale spagnolo sta dimostrando costante crescita, personalità e affidabilità tattica.

Prestazioni di alto livello che non sono passate inosservate nemmeno oltreconfine.

Rimasto a Milanello durante la sosta di settembre per lavorare con lo staff e affinare i meccanismi difensivi, il classe 2000 punta ora con decisione alla finestra di novembre. La Nazionale spagnola e il commissario tecnico Luis de la Fuente stanno monitorando attentamente i suoi progressi nel campionato italiano.

Con un ciclo denso di impegni tra Serie A e coppe all’orizzonte, la continuità da titolare nel Diavolo potrebbe rappresentare il trampolino definitivo. Se le sue prestazioni dovessero confermarsi su questi standard, la convocazione con la Roja per le sfide di novembre diventerà un obiettivo concreto e meritato.