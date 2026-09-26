Diego Moreira titolare alla ripresa: il belga avrà più spazio

Tre gol realizzati nelle ultime uscite di campionato e un impatto devastante a gara in corso: Diego Moreira sta conquistando a suon di prestazioni l’ambiente rossonero.

Dopo l’ottimo periodo di forma mostrato prima della pausa per le Nazionali, per l’esterno belga classe 2004 sembra arrivato il momento del definitivo salto nelle gerarchie di squadra.

La ripresa del campionato e l’inizio di un denso ciclo di partite tra Serie A e coppe spingeranno lo staff tecnico a ruotare le forze. In questo contesto, le qualità del talento belga — velocità, imprevedibilità negli uno contro uno e un fiuto del gol sempre più affilato — rappresentano una risorsa imprescindibile.

Dopo essere stato un’arma letale a partita in corso, Moreira scalpita: alla ripresa il campo dirà la sua, ma la sensazione è che la sua candidatura per una maglia dal primo minuto sia ormai un’ipotesi concrete e imminente.