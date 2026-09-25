Rabiot fino al 2030: Cardinale vuole blindare il francese

Il Milan ha già individuato una delle sue priorità per i prossimi mesi: il rinnovo di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese è diventato un punto di riferimento della squadra di Ruben Amorim e il club vuole prolungare l’attuale accordo, in scadenza nel 2028 con opzione per il 2029, almeno fino al 2030.

La trattativa, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe entrare nel vivo a ottobre, quando Gerry Cardinale tornerà a Milano. Il proprietario rossonero dovrebbe parlare personalmente con Rabiot per avviare il discorso sul nuovo contratto, mentre i dettagli economici e la durata saranno definiti successivamente.

Sul campo, intanto, il francese ha confermato tutta la sua importanza. Amorim lo ha utilizzato da mediano, regista, mezzala e anche trequartista, sfruttandone duttilità e qualità. Lo stesso Rabiot ha ribadito di essere felice a Milano e di non aver mai pensato di lasciare il club.

Il Milan vuole dunque blindare il francese e renderlo una delle colonne del nuovo progetto.