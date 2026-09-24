Pavlovic e Pulisic verso il rinnovo entro fine anno: il Milan vuole blindarli

Il Milan programma il futuro e blinda i suoi pilastri. In casa rossonera sono ore calde per i rinnovi di contratto di Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic, due pedine fondamentali nello scacchiere della squadra.

Per lo statunitense, autentico leader dell’attacco, la dirigenza vuole chiudere l’accordo entro la fine dell’anno per allontanare le sirene estere e prolungare un’intesa già solida. Sul fronte difensivo, invece, si lavora a un blindaggio a lungo termine per Pavlovic. Il centrale serbo, diventato un insostituibile per continuità e rendimento, è pronto a firmare fino al 2031 con un ingaggio quasi raddoppiato, attorno ai 3,5 milioni di euro a stagione.

Via Aldo Rossi lancia un segnale chiaro: la priorità è dare continuità al progetto, ripartendo dai suoi uomini migliori.