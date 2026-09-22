Occhi sul mercato: a gennaio uno tra Tiago Gabriel e Gonçalo Inacio

Il Milan continua a guardare al mercato dei difensori e gennaio potrebbe rappresentare il momento giusto per tornare alla carica. Tra i nomi che restano sul tavolo ci sono Tiago Gabriel del Lecce e Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, due profili già valutati dal club rossonero.

Tiago Gabriel rappresenta una soluzione più giovane e con un costo potenzialmente più contenuto, anche se il Lecce ha già mostrato di voler valorizzare il proprio centrale. Il Milan aveva effettuato un tentativo in estate, senza però trovare l’accordo.

Diverso il discorso per Inacio, già allenato da Ruben Amorim allo Sporting. Il portoghese piace particolarmente al tecnico per caratteristiche tecniche e capacità di impostazione. L’operazione estiva era saltata per le condizioni imposte dallo Sporting, ma il dossier è rimasto aperto.

A gennaio il Milan potrebbe quindi scegliere tra i due centrali per completare la difesa.