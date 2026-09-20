Milan-Lecce, arriva l’annuncio di Amorim su Modric

Ruben Amorim ha parlato a DAZN al termine della partita vinta contro il Lecce.

Queste le parole del tecnico rossonero: “Una bella vittoria, abbiamo vinto bene, controllato bene e corso bene. Penso che stiamo facendo bene, credo che meritassimo più punti. Contro la Lazio potevamo anche andarla a vincere e con la Juventus abbiamo subito gol a trenta secondi dalla fine”.

“Modric è pronto per giocare ogni tipo di partita, è chiaro che una partita come questa sia ottima per lui. Quelle più fisiche sono meno adatte alle sue caratteristiche”.