Caos Amorim-spogliatoio: è già bufera in casa Milan

Il Milan è già chiamato a una svolta. La sconfitta contro il Benfica ha acceso i riflettori sui problemi della squadra di Ruben Amorim, protagonista di un avvio nel quale sono mancate continuità, identità e intensità.

Il Corriere della Sera evidenzia soprattutto i tanti cambi effettuati dal tecnico portoghese, che hanno impedito alla squadra di trovare certezze.

Un altro tema riguarda la gestione dei senatori. La panchina di Luka Modric contro il Benfica ha fatto discutere, mentre anche Christian Pulisic e Saelemaekers hanno trovato meno spazio. Il croato, in particolare, resta una risorsa importante da recuperare.

Preoccupa inoltre la condizione atletica: il Milan ha spesso mostrato difficoltà nei primi tempi e poca brillantezza. Anche l’attacco fatica, con Gonçalo Ramos fermo a una sola rete. Amorim non è in discussione, ma contro il Lecce serviranno risposte immediate per evitare che la crisi diventi più profonda.