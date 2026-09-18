Caso Gonçalo Ramos, il dato che preoccupa il mondo Milan

Gonçalo Ramos rischia di diventare un caso in casa Milan. L’attaccante portoghese è rimasto ancora una volta a secco nella sfida contro il Benfica, confermando un momento complicato.

Dopo cinque partite ufficiali, il suo bottino è infatti di appena un gol e, soprattutto, nelle ultime tre gare non è riuscito nemmeno a trovare una conclusione nello specchio.

Il dato più preoccupante non riguarda soltanto la mira, ma la difficoltà di Ramos nel farsi trovare in zona gol. Contro il Benfica ha toccato appena quattro palloni nell’area avversaria e ha perso sedici palloni, numeri che raccontano una serata particolarmente complicata.

Amorim continua a puntare sul suo centravanti, ma il Milan deve fare qualcosa in più per metterlo nelle condizioni di incidere. Lo stesso tecnico aveva sottolineato come la squadra debba portare più uomini negli ultimi metri. Ramos, però, dovrà necessariamente ritrovare fiducia e concretezza: le aspettative su di lui sono altissime.