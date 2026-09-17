Il Milan si inserisce nella corsa a Romano, occhi sul talento del Cagliari

Il Milan guarda con attenzione ai giovani talenti del calcio italiano e nelle ultime ore avrebbe messo gli occhi su Alessandro Romano, centrocampista classe 2007 che il Cagliari riscatterà a fine stagione.

Il giocatore si sta mettendo in evidenza per qualità tecniche, personalità e capacità di interpretare più ruoli in mezzo al campo, caratteristiche che hanno attirato l’interesse di diversi club.

Tra le società che seguono con attenzione la crescita di Romano c’è anche l’Inter, da tempo attenta al profilo del giovane rossoblù. Adesso, però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la concorrenza potrebbe aumentare proprio con l’inserimento del Milan, pronto a monitorare la situazione in vista delle prossime sessioni di mercato.

Per i rossoneri si tratterebbe di un’operazione in linea con la volontà di costruire una rosa giovane e valorizzare prospetti italiani. Al momento non risultano affondi decisivi, ma il nome di Romano è finito sui radar del Milan. L’Inter resta sullo sfondo e potrebbe nascere un nuovo derby di mercato.