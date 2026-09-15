La svolta tattica del Milan parte da Diego Moreira: come cambia la formazione

Il Milan di Ruben Amorim potrebbe cambiare volto dopo quanto visto nella ripresa contro la Lazio.

Il tecnico portoghese sembra infatti intenzionato a puntare maggiormente sulla qualità, con due trequartisti tecnici alle spalle del centravanti. L’idea è quella di favorire il dialogo tra i giocatori offensivi e creare più occasioni per Gonçalo Ramos.

In quest’ottica, Christian Pulisic potrebbe trovare spazio dal primo minuto, prendendo il posto di Loftus-Cheek, apparso in difficoltà all’Olimpico. Accanto all’americano dovrebbe essere confermato Alphadjo Cissé, una delle sorprese più positive di questo avvio di stagione. Anche Omari Hutchinson, una volta raggiunta una condizione fisica migliore, rappresenterà un’alternativa importante.

Amorim vuole inoltre esterni più offensivi e capaci di garantire spinta sulle fasce. Diego Moreira ha dato un segnale importante contro la Lazio e potrebbe diventare una soluzione sulla sinistra, con Chukwueze dall’altra parte. Il Milan prepara dunque una nuova versione, più tecnica e offensiva.