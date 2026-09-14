Un nuovo centravanti a gennaio, ora il Milan ci pensa

Il Milan potrebbe trovarsi a dover intervenire sul mercato a gennaio per aggiungere un altro centravanti alla rosa.

La situazione attuale vede Gonçalo Ramos come riferimento offensivo e Francesco Camarda come unica vera alternativa nel ruolo, una scelta che società e allenatore hanno deciso di portare avanti in estate.

Il problema potrebbe emergere soprattutto con il passare dei mesi, quando gli impegni aumenteranno e sarà necessario gestire le energie del portoghese. Nelle prime giornate Ramos ha avuto un impiego praticamente totale, a conferma di quanto sia centrale nel progetto di Ruben Amorim.

Camarda rappresenta senza dubbio un investimento importante per il futuro, ma affidargli per tutta la stagione il ruolo di unico vice-Ramos potrebbe essere una responsabilità significativa. Per questo, a gennaio, il Milan potrebbe valutare l’inserimento di un attaccante più esperto, capace di garantire minuti e gol senza togliere spazio alla crescita del giovane italiano. Una soluzione che permetterebbe ad Amorim di avere finalmente una maggiore profondità nel reparto offensivo.