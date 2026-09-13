Bartesaghi titolare contro il Benfica, Estupinan ha deluso

La sfida contro la Lazio potrebbe aver cambiato le gerarchie sulla fascia sinistra del Milan. Pervis Estupiñán non ha convinto nella trasferta dell’Olimpico e, considerando anche le prestazioni positive offerte da Davide Bartesaghi nella scorsa stagione, il giovane rossonero potrebbe partire dal primo minuto contro il Benfica.

Il laterale italiano rappresenta una soluzione che garantisce maggiore continuità e, soprattutto, conosce già molto bene l’ambiente e le richieste del calcio italiano. Il dualismo con Estupiñán è destinato quindi a diventare uno dei temi più interessanti delle prossime settimane.

La gara europea potrebbe rappresentare per Bartesaghi un’occasione importante per conquistare definitivamente la fiducia di Ruben Amorim. L’esterno classe 2005 ha già dimostrato di poter reggere responsabilità importanti e ora vuole sfruttare ogni opportunità per scalare le gerarchie. Se Estupiñán non dovesse riuscire a invertire rapidamente la rotta, il Milan potrebbe affidarsi sempre più spesso alla freschezza e alla crescita del proprio giovane talento.