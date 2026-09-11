Lazio-Milan, la probabile formazione di Ruben Amorim per l’Olimpico

Il Milan si prepara alla trasferta contro la Lazio con Ruben Amorim intenzionato a cambiare qualcosa rispetto alla sfida con la Juventus. Il tecnico portoghese dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Maignan in porta e la linea difensiva composta da Gila, De Winter e Pavlovic.
Gabbia è ancora indisponibile, mentre restano da valutare le condizioni di Gila.
A centrocampo confermati Modric e Musah, con Moreira ed Estupinan favoriti sulle fasce, anche se Chukwueze e Bartesaghi restano in pieno ballottaggio. Sulla trequarti, invece, Cissé parte leggermente avanti rispetto a Saelemaekers.
Rabiot dovrebbe completare il reparto offensivo alle spalle di Gonçalo Ramos, confermato come riferimento centrale. Amorim valuta dunque tre possibili cambi, con l’obiettivo di gestire le energie anche in vista dei prossimi impegni europei.