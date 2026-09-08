Preoccupazione Gila, il difensore spagnolo è uscito per un fastidio: le condizioni

Non è stata una serata completamente positiva per Mario Gila. Il difensore spagnolo è stato ancora una volta tra i migliori del Milan nella sfida contro la Juventus, ma è stato costretto a lasciare il campo nel finale per un problema fisico.

Gila ha spiegato nel post-partita di aver avvertito un fastidio al tendine rotuleo, motivo per cui ha preferito non rischiare e ha lasciato il posto a Terracciano.

Si tratta della terza partita consecutiva nella quale il centrale non riesce a rimanere in campo fino al fischio finale. Una situazione che va monitorata con attenzione, soprattutto considerando l’importanza che Gila ha assunto negli schemi di Ruben Amorim.

Nella giornata odierna sono previsti gli accertamenti per valutare l’entità del problema. L’obiettivo è capire se il difensore potrà essere regolarmente a disposizione per la trasferta contro la Lazio. Al momento, dunque, prevale la prudenza in casa Milan.