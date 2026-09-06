Voti Juventus-Milan 1-1, insufficienti i centravanti: Cissè si scatena a Torino

Finisce 1-1 la partita tra Juventus e Milan con i rossoneri che vengono raggiunti nei minuti di recupero da Federico Gatti.

Milan in vantaggio nella ripresa con Cissè che aveva portato avanti i rossoneri facendo sperare in un cammino a punteggio pieno della squadra di Amorim, ripresa, però, nel finale.

Un Milan che si vede poco dalle parti di Vicario, ma molto attento in fase difensiva. I cambi di Modric e Rabiot fanno perdere un po’ di sostanza in mezzo al campo e nel finale arriva il pari bianconero. Andiamo a vedere i voti.

Juventus: Vicario 6; Kalulu 5,5, Bremer 6, Lucumi 6, Celik 5,5 (89′ Gatti 7); Locatelli 5,5, Douglas Luiz 6 (76′ Woltemade 6); Conceicao 6,5 (89′ Zhegrova sv), Nico Gonzalez 6 (64′ Koopmeiners 6), Alajbegovic 5,5 (64′ Boga 5,5); Kolo Muani 4,5. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Kelly, Rugani, Owusu, Pagnucco. Allenatore: Spalletti.

Milan: Maignan 6; Gila 6,5 (88′ F. Terracciano sv), De Winter 6,5, Pavlovic 6; Saelemaekers 5,5 (61′ Loftus-Cheek 5,5), Musah 5,5, Modric 6 (82′ Jashari 6), Estupinan 6; Rabiot 5,5 (61′ Chukwueze 7), Moreira 5,5 (61′ Cisse 7); Ramos 5. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Pulisic, Diawara, Hutchinson, Tomori, Comotto, Bartesaghi, Camarda. Allenatore: Amorim.

Ammoniti: Estupinan (M), De Winter (M), Cisse (M), Gatti (J).