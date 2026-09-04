Juventus-Milan, le scelte di Amorim: la formazione è fatta

Il Milan si prepara alla sfida contro la Juventus con il consueto 3-4-2-1 di Ruben Amorim.

Mike Maignan sarà confermato tra i pali, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Mario Gila, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. Proprio De Winter è favorito su Matteo Gabbia, ancora alle prese con il problema alla caviglia.

Sulle fasce spazio a Samuel Chukwueze e Davide Bartesaghi, con Pervis Estupinan alternativa sulla sinistra. In mezzo al campo confermato Luka Modric, affiancato da Yunus Musah. Più avanzato Adrien Rabiot, che dovrebbe agire sulla trequarti insieme ad Alphadjo Cisse, favorito su Alexis Saelemaekers.

In attacco non sembrano esserci dubbi: Gonçalo Ramos sarà il riferimento offensivo del Milan. Una formazione che conferma dunque le idee di Amorim, con Modric e Rabiot chiamati a garantire qualità ed esperienza nel primo vero big match della stagione.