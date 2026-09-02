Ora Chukwueze può rinnovare, si lavora a un nuovo contratto

Il futuro di Samuel Chukwueze potrebbe essere ancora a tinte rossonere. L’attaccante nigeriano, inizialmente considerato tra i giocatori in uscita, ha infatti riconquistato spazio e fiducia nel nuovo progetto targato Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese ha apprezzato le sue caratteristiche e sembra intenzionato a sfruttarne la duttilità nel sistema di gioco. Chukwueze, inoltre, ha già dichiarato di voler sfruttare al massimo la nuova opportunità concessagli dal Milan.

Il suo attuale contratto è in scadenza nel 2028, ma proprio il cambio di scenario potrebbe spingere la società a valutare un ulteriore prolungamento. Un rinnovo permetterebbe al Milan di blindare un giocatore tornato centrale nelle rotazioni e, allo stesso tempo, valorizzare un investimento importante.

Dopo mesi difficili, dunque, Chukwueze può vivere una seconda vita in rossonero. Se le prestazioni dovessero confermare le buone sensazioni iniziali, il rinnovo potrebbe diventare una possibilità concreta nei prossimi mesi.