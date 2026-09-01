Milan-Rabiot: rinnovo in vista, il club vuole blindare il francese

Il Milan non vuole fermarsi alla conferma di Adrien Rabiot e, una volta chiusa la sessione estiva, potrebbe aprire concretamente il discorso per il rinnovo del centrocampista francese.

Ruben Amorim ha infatti indicato Rabiot come uno degli elementi importanti del suo progetto e, dopo un avvio di stagione positivo, la società sembra intenzionata a blindarlo.

Il possibile incontro potrebbe avvenire direttamente con Véronique Rabiot, madre e agente del giocatore. L’obiettivo del Milan sarebbe quello di affrontare la situazione senza fretta, concentrandosi prima sulla conclusione delle operazioni di mercato e rimandando successivamente il tema del prolungamento.

Rabiot, dunque, non è soltanto un giocatore confermato: può diventare uno dei punti fermi del nuovo Milan targato Amorim. Il centrocampista ha già dimostrato di poter essere decisivo e la società vuole ora lavorare per garantirsi la sua presenza anche nel futuro. Il contratto attuale scade nel 2028, ma i rossoneri potrebbero provare ad allungare ulteriormente l’accordo.