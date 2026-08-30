Juventus-Milan, Amorim pronto a cambiare di nuovo: idee chiare per la super sfida

Ruben Amorim guarda già alla prossima sfida contro la Juventus e potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione del Milan.

Dopo aver iniziato la stagione con il 3-4-2-1, il tecnico portoghese è orientato a puntare su alcuni dei suoi uomini più esperti per il big match. Tra le novità più importanti ci sarebbero Adrien Rabiot e Christian Pulisic, candidati a partire dal primo minuto alle spalle di Gonçalo Ramos.

Rabiot potrebbe quindi avanzare sulla trequarti, sfruttando fisicità e inserimenti, mentre Pulisic garantirebbe qualità, velocità e imprevedibilità negli ultimi metri. Davanti a loro, Ramos sarebbe ancora il riferimento offensivo centrale. A centrocampo, invece, Amorim potrebbe affidarsi alla qualità e all’esperienza di Luka Modric, affiancato da Yunus Musah, per dare equilibrio alla squadra.

L’obiettivo è chiaro: arrivare alla sfida con la Juventus con una formazione più competitiva e sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori offensivi.