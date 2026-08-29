Milan, nuova idea per la difesa: possibile colpo last minute

Il Milan potrebbe avere un nome a sorpresa per rinforzare la difesa negli ultimi giorni di mercato.

Piace, infatti, il nome di Leny Yoro. A lanciare l’indiscrezione è Carlo Pellegatti, secondo cui il giovane centrale del Manchester United piacerebbe tantissimo a Ruben Amorim. Il tecnico portoghese lo considera un profilo ideale per le sue idee di calcio e potrebbe rappresentare un vero salto di qualità per il reparto rossonero.

L’operazione, però, resta molto complicata. Yoro viene valutato intorno ai 50 milioni di euro e lo United difficilmente sarebbe disposto a privarsi del classe 2005 a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Il possibile coinvolgimento di Jorge Mendes, che cura gli interessi del giocatore, potrebbe però favorire il dialogo tra le parti.

Dal punto di vista tecnico, Yoro sarebbe perfetto per la difesa a tre di Amorim: forte fisicamente, veloce, bravo nell’impostazione e nella gestione del pallone. Il Milan riflette: il colpo sarebbe difficile, ma il nome è sicuramente da tenere d’occhio.