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Milan-Venezia, le scelte di Amorim: sorpresa in casa rossonera

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Il Milan si prepara alla sfida contro il Venezia, valida per la seconda giornata di campionato, con Ruben Amorim orientato a confermare il 3-4-2-1.

Ruben Amorim
La probabile formazione del Milan (Ansa Foto) – milanlive.it

Tra i pali ci sarà Maignan, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Gila, De Winter e Pavlovic.

A centrocampo spazio a Chukwueze ed Estupiñán sulle corsie esterne, con Musah e Modric nel cuore della mediana. Sulla trequarti, invece, Amorim dovrebbe affidarsi a Rabiot e Cissé, chiamati a muoversi alle spalle dell’unica punta Gonçalo Ramos.

Panchina dunque per alcuni giocatori importanti come Pulisic, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Moreira, pronti a rappresentare alternative preziose durante la partita. Anche Camarda dovrebbe partire tra le riserve. Il tecnico portoghese sembra quindi intenzionato a puntare su una formazione equilibrata, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria casalinga della stagione e dare continuità al progetto tattico.