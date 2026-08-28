Milan-Venezia, le scelte di Amorim: sorpresa in casa rossonera

Il Milan si prepara alla sfida contro il Venezia, valida per la seconda giornata di campionato, con Ruben Amorim orientato a confermare il 3-4-2-1.
Tra i pali ci sarà Maignan, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Gila, De Winter e Pavlovic.
A centrocampo spazio a Chukwueze ed Estupiñán sulle corsie esterne, con Musah e Modric nel cuore della mediana. Sulla trequarti, invece, Amorim dovrebbe affidarsi a Rabiot e Cissé, chiamati a muoversi alle spalle dell’unica punta Gonçalo Ramos.
Panchina dunque per alcuni giocatori importanti come Pulisic, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Moreira, pronti a rappresentare alternative preziose durante la partita. Anche Camarda dovrebbe partire tra le riserve. Il tecnico portoghese sembra quindi intenzionato a puntare su una formazione equilibrata, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria casalinga della stagione e dare continuità al progetto tattico.