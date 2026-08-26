Milan-Venezia: Amorim ne cambia tre rispetto a Torino

Il Milan si prepara alla sfida contro il Frosinone con Ruben Amorim orientato a confermare il 3-4-2-1.

Tra i pali ci sarà Maignan, protetto dal trio difensivo formato da Gila, Gabbia e Pavlovic.

A centrocampo spazio a Chukwueze e Estupiñán sulle corsie esterne, mentre in mezzo dovrebbero agire Modric e Rabiot, coppia di grande esperienza e qualità. Sulla trequarti, invece, Amorim sembra intenzionato a puntare su Cissé e Loftus-Cheek, entrambi alle spalle dell’unica punta Gonçalo Ramos, confermato come riferimento offensivo.

Restano comunque alcune alternative. Pulisic e Moreira sono pronti a subentrare, mentre Musah, Saelemaekers e Jashari rappresentano altre soluzioni a disposizione del tecnico portoghese. L’obiettivo del Milan sarà partire con il piede giusto e conquistare i tre punti, affidandosi a una formazione che conferma le idee tattiche di Amorim.