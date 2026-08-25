Leao via dal Milan, ma serve lo sconto dei rossoneri

Il futuro di Rafael Leao continua a essere uno dei temi principali del mercato del Milan.
Il club rossonero non ha inserito ufficialmente il portoghese nella lista dei cedibili, ma davanti a un’offerta concreta la società sarebbe pronta a valutarla.
Il problema, però, riguarda soprattutto la valutazione economica. Finora il Milan avrebbe chiesto una cifra compresa superiore ai 50 milioni di euro, una richiesta che potrebbe aver frenato eventuali acquirenti. Per questo motivo, nelle ultime giornate di mercato, i rossoneri potrebbero essere costretti ad abbassare le proprie pretese per favorire la partenza dell’attaccante.
La situazione resta quindi aperta. Leao potrebbe rimanere a disposizione di Ruben Amorim, ma un’offerta adeguata potrebbe cambiare rapidamente lo scenario. Il Milan dovrà decidere se mantenere una valutazione elevata oppure fare un passo indietro per provare a concretizzare la cessione del portoghese.