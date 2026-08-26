L’Aston Villa fa spesa in casa Milan: doppio colpo dai rossoneri

L’Aston Villa può diventare uno dei protagonisti delle ultime settimane di mercato del Milan. Il club inglese ha infatti messo nel mirino Rafael Leao e Fikayo Tomori, due giocatori che la società rossonera considera cedibili.

Per Leao i contatti sono già stati avviati: Jorge Mendes ha favorito il dialogo tra le parti e il portoghese avrebbe aperto alla destinazione, anche considerando la possibilità di giocare in Champions League. Il Milan, però, chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire.

Parallelamente, l’Aston Villa continua a valutare Tomori per rinforzare la difesa dopo la partenza di Konsa. Il centrale inglese è già stato accostato con insistenza ai Villans e il suo nome sarebbe emerso anche nei contatti tra le proprietà dei due club.

Doppio affare dunque possibile, ma ancora tutto da costruire: il Milan attende offerte concrete e punta a sfruttare al massimo gli ultimi giorni di mercato.