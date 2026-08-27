Gonçalo Inacio resta un obiettivo: la strategia del Milan

Il Milan continua a valutare un intervento importante in difesa e tra i nomi che stuzzicano maggiormente la dirigenza rossonera c’è quello di Gonçalo Inacio.

Il centrale portoghese dello Sporting rappresenta infatti uno dei profili più apprezzati per completare il reparto e potrebbe diventare l’obiettivo principale nella parte finale del mercato.

La società sta riflettendo sulla possibilità di tentare l’assalto al giocatore, consapevole però delle difficoltà economiche dell’operazione. Inacio ha una valutazione importante e per arrivare al difensore il Milan dovrebbe prima completare alcune cessioni, soprattutto nel reparto arretrato. La possibile partenza di Fikayo Tomori potrebbe infatti liberare spazio e risorse da reinvestire.

Per Ruben Amorim sarebbe inoltre un acquisto particolarmente gradito, considerando la conoscenza diretta del giocatore maturata durante l’esperienza allo Sporting. Il Milan, dunque, osserva e valuta: l’assalto a Inacio non è ancora partito, ma il nome del portoghese resta una delle principali idee per rinforzare la difesa.