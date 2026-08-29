Tre nomi per il dopo Leao: il Milan valuta il colpo sulla trequarti

Il Milan si prepara a salutare Rafael Leao. Il portoghese è ormai destinato al Galatasaray, con l’accordo tra i club vicino alla definizione sulla base di circa 42 milioni di euro più 3 di bonus e il 20% sulla futura rivendita.

Una cessione importante, che obbliga il Milan a tornare sul mercato per trovare un giocatore capace di raccogliere l’eredità del numero 10. L’identikit cercato da Ruben Amorim è quello di un trequartista mancino, in grado di giocare sul centrodestra e incidere nell’ultimo terzo di campo. Tra i nomi seguiti figurano Ethan Nwaneri, Harvey Elliott, Jean-Mattéo Bahoya, Omari Hutchinson e Matias Soulé.

Parallelamente, dalla Spagna arriva anche l’indiscrezione relativa ad Alejandro Balde. Il terzino del Barcellona sarebbe nel mirino del Milan per rinforzare la fascia sinistra, anche se l’operazione richiederebbe un investimento significativo. Il mercato rossonero, dunque, entra nelle sue ore decisive: l’addio di Leao apre un vuoto importante da colmare.