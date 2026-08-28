Retroscena Cissè, così il Milan ha rischiato di lasciarselo scappare

Alphadjo Cissé poteva avere un destino molto diverso. Il giovane trequartista del Milan ha infatti raccontato un retroscena importante legato al suo trasferimento in rossonero: a gennaio il passaggio al PSV Eindhoven sembrava praticamente fatto, ma la chiamata del Milan ha cambiato completamente lo scenario.

Di fronte alla possibilità di approdare in uno dei club più importanti d’Europa, Cissé non ha avuto dubbi e ha scelto di sposare il progetto rossonero.

Una decisione che, almeno per il momento, sta dando i suoi frutti. Il classe 2006 ha trovato spazio con Ruben Amorim e ha anche realizzato il primo gol stagionale del Milan nella trasferta contro il Torino. Il rapporto con il tecnico portoghese è subito diventato positivo: Cissé ha sottolineato la fiducia ricevuta dall’allenatore e la possibilità di imparare quotidianamente dai compagni più esperti.

Il retroscena del PSV racconta quindi quanto il Milan abbia creduto nel talento del giovane, anticipando una possibile concorrenza internazionale.