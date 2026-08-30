Retroscena Camarda, il Cagliari ci ha provato per l’attaccante

Il Cagliari ha bussato alla porta del Milan per Francesco Camarda. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il club rossoblù ha effettuato un sondaggio per il giovane attaccante rossonero, con l’obiettivo di rinforzare il proprio reparto offensivo. La richiesta, però, non ha trovato apertura da parte della società di via Aldo Rossi.

Non ci sarebbe stata infatti una vera e propria trattativa: il Cagliari avrebbe chiesto informazioni sul giocatore, valutando anche la possibilità di un prestito, ma il Milan avrebbe risposto negativamente. La posizione del club è chiara: Camarda fa parte del progetto e, salvo sorprese dell’ultimo momento, resterà a disposizione di Ruben Amorim almeno fino a gennaio.

Il tecnico portoghese ha più volte ribadito la propria fiducia nel classe 2008, considerandolo una risorsa importante per la stagione. Dopo il rinnovo fino al 2031 e un precampionato positivo, il Milan vuole quindi continuare a puntare sulla sua crescita. Il Cagliari dovrà guardare altrove per trovare il nuovo centravanti.