Futuro Loftus-Cheek, rinnovo a sorpresa in arrivo

C’è una svolta importante sul futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan. L’inglese, che fino a poche settimane fa sembrava destinato a lasciare il club, ha convinto Ruben Amorim durante la preparazione e si è guadagnato un ruolo sempre più importante nel nuovo progetto rossonero.

Il tecnico portoghese apprezza soprattutto la sua fisicità e la capacità di interpretare più ruoli, caratteristiche che lo rendono un elemento funzionale al suo sistema di gioco.

Per questo motivo, il Milan starebbe valutando anche l’ipotesi di prolungare il contratto del centrocampista, attualmente in scadenza nel 2027, almeno per un’altra stagione. L’eventuale rinnovo porterebbe dunque la scadenza al 2028 e rappresenterebbe un ulteriore segnale della fiducia riposta in Loftus-Cheek. Una situazione cambiata radicalmente in estate, con Amorim che sembra intenzionato a puntare sull’ex Chelsea.