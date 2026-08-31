Il Galatasaray non si ferma: nuovo colpo in casa Milan, piace Fofana

Il futuro di Youssouf Fofana al Milan torna a essere in discussione. Il centrocampista francese, ormai fuori dal progetto tecnico di Ruben Amorim, è finito nuovamente nel mirino del Galatasaray.

Il club turco ha effettuato un sondaggio per capire la disponibilità dei rossoneri a lasciarlo partire con la formula del prestito. Al momento, però, non è stata presentata alcuna offerta ufficiale.

Per il Galatasaray si tratta di un ritorno di fiamma: il club aveva già mostrato interesse per Fofana lo scorso gennaio e ora è tornato a guardare in casa Milan. La situazione potrebbe evolversi rapidamente, soprattutto considerando che il francese è considerato cedibile dalla società rossonera. Nei giorni scorsi anche altri club hanno raccolto informazioni sul centrocampista, rendendo il suo futuro uno dei temi ancora aperti del mercato del Milan. Ora resta da capire se il sondaggio turco possa trasformarsi in una proposta concreta nelle prossime ore.