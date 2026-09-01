Salta Juventus-Milan, che tegola: fuori nel big match

La Juventus deve fare i conti con un nuovo problema in vista del big match contro il Milan.
Andrea Cambiaso è infatti in dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium dopo l’infortunio rimediato contro il Parma. L’esterno bianconero, entrato nella ripresa, è stato costretto a lasciare il campo appena dieci minuti più tardi a causa di un problema alla caviglia.
Cambiaso si è sottoposto agli accertamenti al J Medical per valutare l’entità dell’infortunio. Gli esami hanno evidenziato una lieve distorsione alla caviglia: una notizia relativamente rassicurante, ma che non permette ancora di considerare certa la sua presenza contro il Milan.
La sua eventuale assenza rappresenterebbe un’altra tegola per Luciano Spalletti, già alle prese con diverse situazioni fisiche delicate. La Juventus dovrà quindi monitorare Cambiaso nei prossimi giorni e valutare attentamente le sue condizioni prima di decidere se rischiarlo nel big match. Per il Milan si tratta di una possibile assenza importante, considerando la capacità dell’esterno di garantire spinta e dinamismo sulla fascia.