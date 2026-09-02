Juventus-Milan, Amorim senza grandi dubbi: stavolta sarà titolare

Il Milan si prepara al big match contro la Juventus con Ruben Amorim intenzionato a confermare il 3-4-2-1, modulo ormai diventato il riferimento del nuovo corso rossonero.

Tra i pali ci sarà Maignan, mentre davanti al francese la linea a tre dovrebbe essere composta da Gila, De Winter e Pavlovic.

Sulle corsie esterne sono attesi Chukwueze ed Estupiñán, chiamati a garantire spinta e ampiezza. In mezzo al campo, invece, Amorim dovrebbe affidarsi alla qualità e all’esperienza di Modric, affiancato da Musah. Una coppia pensata per dare equilibrio e capacità di gestione del pallone alla squadra.

Le principali novità sono attese sulla trequarti: Pulisic e Rabiot dovrebbero agire alle spalle dell’unica punta Gonçalo Ramos, con il francese pronto a sfruttare fisicità e inserimenti.

Una formazione offensiva e allo stesso tempo equilibrata, con Amorim che punta sui suoi uomini di maggiore esperienza per affrontare una Juventus ancora imbattuta dopo le prime due giornate.