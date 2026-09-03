Futuro Comotto, possibile addio a gennaio se non dovesse trovare spazio

Christian Comotto guarda alla sua prima stagione da protagonista nel Milan con l’obiettivo di ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Ruben Amorim.

Il centrocampista classe 2008 è reduce da un’esperienza importante in Serie B con lo Spezia, dove ha collezionato 28 presenze, un percorso che gli ha permesso di maturare rapidamente a livello professionistico.

Il Milan crede molto nel suo talento, come dimostra il recente rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031, con opzione per un’ulteriore stagione. Tuttavia, la concorrenza nella rosa rossonera è elevata e, qualora nei primi mesi della stagione Comotto dovesse trovare poco spazio, a gennaio potrebbe aprirsi nuovamente la possibilità di una cessione in prestito.

L’obiettivo sarebbe permettergli di giocare con continuità, evitando di rallentare il suo percorso di crescita. Il Milan, infatti, non avrebbe intenzione di perderne il controllo, ma potrebbe valutare una soluzione temporanea per garantirgli maggiore minutaggio. Per Comotto, dunque, i prossimi mesi saranno decisivi per convincere Amorim e conquistarsi un posto nel nuovo Milan.