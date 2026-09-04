Infortunio Gabbia, i tempi di recupero del difensore

Il Milan deve fare i conti con le condizioni di Matteo Gabbia, nuovamente alle prese con il problema alla caviglia che lo aveva già infastidito durante la preparazione estiva. Il difensore ha accusato una ricaduta nell’ultimo allenamento a Milanello ed è stato sottoposto a trattamenti specifici.

L’obiettivo dello staff rossonero è recuperare il giocatore in tempo per la sfida contro la Juventus, ma al momento la sua presenza non è affatto scontata. Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per capire l’evoluzione del problema e valutare la risposta della caviglia.

Qualora il fastidio dovesse persistere, Gabbia rischierebbe di dover saltare una o due partite, così da completare il recupero senza correre rischi. Una situazione che complica ulteriormente le scelte di Ruben Amorim in difesa. Non a caso, anche la mancata cessione di Fikayo Tomori ha portato il tecnico portoghese a reintegrarlo in rosa: l’inglese potrebbe quindi tornare utile proprio in questo momento.