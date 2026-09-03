Rinnovo Pulisic, il Milan deve fare in fretta

Il futuro di Christian Pulisic resta uno dei temi da monitorare con attenzione in casa Milan.

L’attuale contratto dell’esterno americano è in scadenza nel giugno 2027, anche se il club rossonero dispone di un’opzione unilaterale per estendere l’accordo fino al 2028. Una situazione che, almeno sulla carta, garantisce una certa tranquillità alla società, ma che non basta necessariamente a spegnere le voci di mercato.

Proprio per questo motivo, nei prossimi mesi potrebbe diventare importante affrontare concretamente il discorso legato al rinnovo. Pulisic è diventato uno dei punti di riferimento della squadra e il Milan ha tutto l’interesse a chiarire il suo futuro con largo anticipo. Un nuovo accordo rappresenterebbe infatti non solo un riconoscimento per il peso assunto dal giocatore nel progetto tecnico, ma anche una mossa strategica per proteggerlo dalle possibili attenzioni di altri club.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di mercato, infatti, non è da escludere che possano tornare a circolare indiscrezioni sul suo futuro. Blindare Pulisic con un rinnovo permetterebbe al Milan di allontanare sul nascere queste voci e ribadire la centralità dello statunitense nel progetto rossonero.