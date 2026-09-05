Boban attacca il Milan, bocciati i rossoneri dopo il mercato

Zvonimir Boban non inserisce il Milan tra le principali candidate allo Scudetto. L’ex rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, indica l’Inter come squadra nettamente favorita e mette Juventus e Roma davanti al Diavolo nella corsa al titolo.

“Dopo l’Inter ci sono la Juventus e la Roma”, ha dichiarato Boban, lasciando fuori il club che ha rappresentato per anni. Un giudizio destinato a far discutere, soprattutto dopo un avvio di campionato che ha visto sei squadre a punteggio pieno.

L’ex dirigente rossonero ha però riservato parole positive al Como, allenato da Cesc Fabregas. Boban si è detto tifoso del progetto e ha ammesso di credere anche in un possibile Scudetto della formazione lariana, capace di complicare la vita a tutti.

Per il Milan, dunque, una bocciatura nelle previsioni di Boban. Sarà il campo, a partire dalla sfida contro la Juventus, a stabilire se il pronostico verrà smentito.