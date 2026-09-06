Juventus-Milan, le scelte di Amorim per la sfida ai bianconeri

Il Milan si prepara al primo grande appuntamento della stagione contro la Juventus e Ruben Amorim sembra avere le idee abbastanza chiare sulla formazione da schierare all’Allianz Stadium.

Il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi ancora al 3-4-2-1, con Maignan confermato tra i pali.

In difesa spazio a Gila, De Winter e Pavlovic, con Gabbia indisponibile a causa del problema alla caviglia. Sulle corsie esterne Chukwueze e Bartesaghi sono favoriti, anche se restano aperti i ballottaggi con Moreira ed Estupinan.

A centrocampo conferma per Modric e Musah, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Rabiot e Cisse, con Saelemaekers e Pulisic che insidiano il giovane. Il francese torna così da avversario allo Stadium dopo l’addio alla Juventus. In avanti, invece, nessun dubbio: Gonçalo Ramos sarà il riferimento offensivo.

Amorim punta dunque sulla continuità per affrontare una sfida che mette in palio il primato.