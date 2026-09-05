Gonçalo Inacio e due rinnovi prima di gennaio, il Milan ha le idee chiare

Il Milan prepara già il prossimo assalto a Gonçalo Inacio. Il difensore dello Sporting Lisbona è stato vicino ai rossoneri nelle ultime ore della sessione estiva, quando il club avrebbe presentato un’offerta da 40 milioni di euro.

L’accordo, secondo quanto riportato, è saltato perché la società portoghese non è riuscita a individuare un sostituto.

La pista, però, non è chiusa. A gennaio il Milan potrebbe tornare alla carica per il centrale, considerato un profilo ideale per il progetto tecnico di Ruben Amorim. Il reintegro di Tomori non avrebbe cancellato la necessità di rinforzare il reparto.

Prima del mercato, la dirigenza si concentrerà sui rinnovi. Adrien Rabiot e Strahinja Pavlovic sono le priorità: entrambi hanno un contratto fino al 2028, ma rappresentano pedine centrali per il futuro. Attenzione anche ad Alexis Saelemaekers, già inserito nelle valutazioni societarie.

La strategia appare chiara: proteggere i titolari e intervenire soltanto per colmare lacune precise.