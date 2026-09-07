Incontro Sinner-Cardinale a Torino, il retroscena

C’era anche Jannik Sinner tra gli ospiti d’eccezione presenti all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Milan.

Il numero uno del tennis mondiale, noto tifoso rossonero, ha avuto modo di incontrare Gerry Cardinale poco prima del calcio d’inizio. Il proprietario del Milan era già a bordo campo durante il pre-riscaldamento, quando è arrivato anche il campione altoatesino.

I due hanno avuto un breve colloquio, prima di un regalo speciale da parte di Cardinale. Il numero uno di RedBird ha infatti consegnato a Sinner una maglia del Milan personalizzata con il numero 1, un omaggio particolarmente significativo considerando la posizione occupata dal tennista nel ranking mondiale.

Sinner non ha mai nascosto la propria passione per il Milan e anche in passato ha avuto modo di ricevere omaggi dal club rossonero. Un incontro che testimonia ancora una volta il legame tra il campione italiano e i colori rossoneri.