De Winter sempre tra i migliori in campo, ora sarà dura per Gabbia

Tre partite e già una certezza: Koni De Winter si è preso il Milan. Il difensore belga è stato titolare in tutte le prime tre giornate di campionato e ha offerto risposte importanti, fino alla prestazione contro la Juventus, chiusa con un voto molto alto.

Un rendimento che sta convincendo Ruben Amorim e che rende ancora più interessante la concorrenza nel reparto arretrato.

Il problema alla caviglia ha tenuto Matteo Gabbia ai box, ma il suo rientro potrebbe non coincidere automaticamente con il ritorno nell’undici titolare. De Winter ha sfruttato perfettamente l’occasione, dimostrando personalità e affidabilità nella difesa a tre scelta da Amorim.

Per Gabbia, dunque, si prospetta una situazione nuova: al rientro dovrà lavorare per riconquistare il posto. La stagione è lunga e ci sarà spazio per tutti, ma oggi De Winter parte davanti. Una concorrenza che può soltanto fare bene al Milan.