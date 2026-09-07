Pulisic di nuovo fuori contro la Juventus, nasce il caso

Christian Pulisic rischia di diventare un piccolo caso in casa Milan. L’americano era regolarmente convocato per la sfida contro la Juventus, ma Ruben Amorim ha scelto di non mandarlo in campo nemmeno a partita in corso.

Una decisione che arriva dopo due convocazioni precedenti, contro Torino e Venezia, nelle quali l’attaccante era rimasto in panchina senza giocare.

Va ricordato che Pulisic sta completando il recupero dall’infortunio rimediato con gli Stati Uniti durante il Mondiale, una microfrattura al perone che ne ha condizionato la preparazione. Tuttavia, il fatto che sia stato inserito tra i convocati lascia pensare che le sue condizioni siano in miglioramento.

A questo punto, però, la situazione merita attenzione. Pulisic è uno dei giocatori più importanti della rosa e, se continuerà a non trovare spazio, potrebbero nascere interrogativi sulle gerarchie di Amorim. La prossima partita sarà già indicativa.