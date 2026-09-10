Gonçalo Inacio a gennaio: il Milan non ha dubbi

Mario Gila è già diventato un elemento imprescindibile per il Milan di Ruben Amorim.



Lo spagnolo ha giocato tutte le prime tre partite di campionato da titolare e, nonostante sia stato sempre sostituito nel finale, ha mostrato di essere fondamentale per gli equilibri della difesa rossonera. Con lui in campo, infatti, il Milan non ha ancora subito gol.

Il problema è rappresentato dalla profondità del reparto. Alle spalle della linea formata da Gila, De Winter e Pavlovic, le alternative non sembrano offrire le stesse garanzie, considerando anche l’indisponibilità di Gabbia e il recente reintegro di Tomori.

Per questo motivo il mercato di gennaio potrebbe diventare particolarmente importante. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista resta quello di Gonçalo Inacio, difensore dello Sporting già allenato da Amorim. Il Milan aveva provato ad avvicinarlo in estate con un’offerta da circa 40 milioni, senza riuscire a chiudere. A gennaio, però, il discorso potrebbe riaprirsi.