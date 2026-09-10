Cissè verso la nazionale, Mancini può convocarlo già a settembre

Alphadjo Cissé si sta prendendo il Milan e, dopo un avvio di stagione così positivo, può iniziare a guardare anche alla Nazionale maggiore.

Il classe 2006 ha lasciato il segno nelle prime tre giornate di Serie A, realizzando due gol, uno contro il Torino all’esordio da titolare e l’altro a Torino contro la Juventus, entrando dalla panchina.

Numeri importanti per un ragazzo di appena 19 anni, che ha già dimostrato personalità e capacità di incidere anche quando viene utilizzato per pochi minuti. Il rendimento con il Milan lo sta inevitabilmente portando sotto i riflettori e, se dovesse continuare su questi livelli, una convocazione con l’Italia potrebbe diventare un obiettivo concreto.

Cissé ha già vestito la maglia dell’Under 21 e conosce dunque l’ambiente azzurro. Ora, però, il suo rendimento può spingerlo ancora più in alto: la Nazionale maggiore potrebbe essere il prossimo traguardo.