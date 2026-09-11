Modric-Real Madrid, Florentino Perez ci riprova

Luka Modric continua a essere una figura centrale nel progetto del Milan, ma alle sue spalle si muove ancora il Real Madrid.

Florentino Perez avrebbe avuto contatti diretti con l’entourage del centrocampista croato per discutere di un possibile ritorno nella capitale spagnola.

Non si tratterebbe però, almeno per il momento, di un’operazione per riportare Modric in campo con la maglia dei Blancos. L’idea sarebbe quella di costruire per lui un futuro all’interno della società, sfruttandone esperienza, carisma e conoscenza dell’ambiente madridista.

Il centrocampista, intanto, è totalmente concentrato sulla sua avventura rossonera. Dopo aver lasciato il Real Madrid, Modric ha scelto il Milan e ha deciso di proseguire la carriera da calciatore, continuando anche a essere protagonista con la Croazia.

Un ritorno a Madrid, dunque, potrebbe essere soltanto rimandato: il legame con Perez e con il Real resta fortissimo.